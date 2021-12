Croce Rossa Empoli e Saverio Tommasi portano coperte ai senza fissa dimora

Anche il Comitato di Empoli di Croce Rossa sta collaborando con Sheep Italia. ‘’Sheep ONLUS è un'associazione appena nata, vuol fare la rivoluzione’’ dice il Presidente Saverio Tommasi.

Sheep ha più progetti in essere: gruppi di insegnamento, borse di lavoro, coperte per i senza fissa dimora.

Ed è per quest’ultimo progetto che il Comitato empolese ha cominciato la collaborazione con Sheep.

"Da anni svolgiamo ogni giovedì sera il servizio di Unità di Strada, per tutta la durata dell’anno. Grazie a questo servizio portiamo un poco di sostegno ai senza fissa dimora del nostro territorio, che oltre alle cose materiali (qualcosa da mangiare, coperte, una bevanda calda oppure fresca a seconda della stagione) molte volte ci fermano per fare quattro chiacchiere, in modo da avere un po’ di contatto umano che molte volte manca.

Il Presidente di Sheep è venuto infatti ieri sera 13/12/2021 con noi per un giro extra a quelli che settimanalmente facciamo. In questo giro abbiamo portato ai senza fissa dimora 20 coperte, e ce ne sono rimaste altre da dare loro nei prossimi giri di questo inverno. Tutte le coperte di cui vi stiamo parlando ci sono state consegnate da Sheep, e sono state fatte dall'inizio alla fine da volontari di tutta Italia che collaborando con questa bellissima nuova realtà sono riusciti a fare tantissime coperte caldissime da poter donare.

Per quest’uscita extra abbiamo collaborato anche con la Misericordia di Empoli, che durante l’inverno ogni sera accompagna i senza fissa dimora nella ex scuola di Casenuove (messa a disposizione dal Comune di Empoli).

Siamo infatti andati a portare le coperte di Sheep, oltre ai senza fissa dimora che abbiamo trovato per strada, anche ai senza fissa dimora che la sera per non patire i freddi dell’inverno si fanno accompagnare in questa struttura".

‘’La collaborazione con Sheep Italia e con tutte le realtà del Volontariato del nostro territorio è una grande aggiunta al lavoro che facciamo per queste persone’’ dice la responsabile del servizio di Unità di Strada del comitato empolese Maria Elena Regini ‘’Grazie a loro possiamo portare ai senza tetto che settimanalmente incontriamo un servizio migliore, cosa importantissima soprattutto durante questo periodo dell’anno dove il freddo invernale mina la loro salute’’.