Democracy Reloading, incontro alla Vela di Avane sulla partecipazione giovanile

Un incontro con l’Agenzia Nazionale per i Giovani, per presentare il progetto Democracy Reloading incentrato sulla partecipazione giovanile nei processi decisionali locali, è in programma per mercoledì 15 dicembre dalle 9.30 nell’Auditorium Margherita Hack ad Avane, in via Magolo a Empoli.

L’iniziativa è rivolta a youth worker (animatori socio-educativi), amministratori e funzionari comunali e giovani del territorio e intende offrire l’opportunità di conoscere la nuova Strategia dell’Unione Europea per la Gioventù 2019-2027, le priorità del programma Erasmus+ Gioventù e del Corpo Europeo di Solidarietà. L'appuntamento informativo e formativo permette di analizzare e utilizzare il Toolkit prodotto dagli studi di Democracy Reloading, uno strumento utile a mettere a fuoco le competenze necessarie all’interno delle amministrazioni comunali per sostenere ed incrementare la partecipazione giovanile nei processi decisionali locali.

Questo incontro nasce in seguito al Meeting che si è svolto alla fine di agosto a San Miniato al quale hanno partecipato circa 40 ospiti europei e rappresenta l’inizio di un percorso che si svilupperà in tutto il 2022 prevedendo infoday sulle opportunità dei programmi europei per i giovani, palestre di progettazione, training course per youth worker e per decision makers del territorio.

Il tutto si svolge all'interno di un lavoro di ricerca-azione che il Consorzio CO&SO Empoli, insieme alle altre organizzazioni della Rete Ergo, svolge da circa tre anni. Il percorso vede coinvolti oltre dieci Paesi europei in una partnership strategica finalizzata ad individuare nuovi approcci e competenze per sostenere il protagonismo delle giovani generazioni nei contesti in cui vivono, studiano e lavorano.

Il territorio Empolese Valdarno Valdelsa è stato scelto per un significativo lavoro di rete tra Amministrazioni Comunali (con le Conferenze Zonali per l’Educazione e l’Istruzione), le scuole e il Terzo Settore.

Si potrà partecipare all’incontro di mercoledì soltanto se muniti di Green Pass.

Fonte: Ufficio Stampa