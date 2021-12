Giovanissimi tentano scippo alla fermata della tramvia, il compagno della donna li mette in fuga

Tentato scippo alla fermata della tramvia di piazza della Stazione a Firenze. Due ragazzi hanno tentato di portare via la borsa ad una donna, ma sono stati messi in fuga dal compagno della vittima e poi rintracciati dai carabinieri. I due, 18 e 19 anni, di nazionalità algerina, sono stati denunciati dai carabinieri. Erano in Italia senza permesso di soggiorno. Quando sono stati fermati avrebbero dichiarato di essere minorenni. Sono accusati di tentato furto con strappo in concorso, false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità e violazione della normativa sull'immigrazione.