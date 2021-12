Gli squali non dormono mai, quando il Genio viene usato per truffare

A casa del Genio, a casa di Leonardo dove l’inventiva dell’uomo ha trovato la sua massima espressione: Vinci sabato 18 dicembre diventa il palcoscenico ideale per parlare de “Gli squali non dormono mai”, il libro scritto da Barbara Scarpettini per raccontare come il genio dell’essere umano, stavolta declinato nella sua forma più deteriore, possa essere usato per ingannare e colpire i più deboli, coloro i quali appunto offrono - spesso inconsapevolmente - il fianco scoperto allo squalo che non aspetta altro per affondare le sue fauci fameliche.

Tra realtà e finzione, tra esperienze raccontate ed esperienze vissute, il libro di Barbara Scarpettini propone sei storie ambientate in sei contesti differenti con un ritmo veloce e incalzante, un linguaggio incisivo, ma sempre e soltanto con un unico scopo: raccontare come il genio del male possa manifestarsi e di fronte a cui trovare così le contromosse utili per non cadere nella sua trappola.

Il bene contro il male, la difesa dei più deboli: perché si può. E l’autrice non si limita a raccontare, ma in una preziosa appendice offre anche una serie di consigli pratici della dott.ssa Strappato che, in qualità di Commissario della Polizia Postale, affronta quotidianamente le tematiche trattate nel libro “Gli squali non dormono mai”.

L’appuntamento è per sabato 18 dicembre alle 16,30 presso la Biblioteca Leonardiana di Vinci: l’introduzione sarà a cura del vicesindaco, Sara Iallorenzi, poi il Console del Touring Club Italiano, Damiano Landi, si occuperà di intervistare l’autrice. Inoltre, è previsto il contributo di Giovanni Cipriani, già Professore Associato di Storia Moderna all’Università di Firenze, per parlare delle truffe nella storia, mentre la conclusione dei lavori sarà affidata allo storico Paolo Santini.

