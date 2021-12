In carcere trans brasiliana dopo aggressioni avvenute a Pisa

Una trans 38enne brasiliana è stata trasferita in carcere a Sollicciano (Firenze) da parte delle volanti della questura, su disposizione del Gip e richiesta della procura. Da 2 anni vaga per Pisa e ha aggredito lo scorso 15 novembre gli agenti della polizia municipale, sputando pure addosso a loro, all'interno di un supermercato. Due giorni dopo ha tirato una bottiglia a uno dei testimoni dei fatti avvenuti al negozio, dopo averlo riconosciuto. Nonostante su di lei pendesse il Daspo Willy il 16 e il 23 novembre era stato trovato nei pressi del Duomo, urinando in pubblico, danneggiando la segnaletica stradale e insultando gli addetti dell'Opera Primaziale. La trans è stata tra i protagonisti dei fatti del bar Livorno, dove fu malmenata e il video di quelle riprese fecero il giro dei social media.