I vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena sono intervenuti questo pomeriggio per un incidente stradale in località Corsalone a Bibbiena.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due vetture con un totale di 5 persone a bordo. Tre sono uscite illese, mentre due sono state prese in carico dai sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri.