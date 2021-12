Nuovo ponte sull'Arno a Figline, Tozzi (Lega): "Intervento slitta al 2022, Valdarno dimenticato"

"L’avvio dell’iter per la realizzazione del nuovo ponte sull’Arno tra Figline-Incisa e Reggello slitta di un anno almeno. Anche stavolta, per l’ennesima volta, la Giunta non riesce proprio a dar seguito alle promesse e a passare dalle parole ai fatti". Così la consigliera regionale della Lega Elisa Tozzi, al termine della seduta odierna della prima commissione del Consiglio regionale, ‘bacchetta’ la compagine presieduta da Eugenio Giani.

"L'articolo 10 della legge regionale 97/2020 (disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021) aveva previsto l'erogazione nell’anno corrente di un contributo regionale per finanziare uno studio di fattibilità per un nuovo ponte sull'Arno nel Comune di Incisa Figline – spiega la Tozzi -. Oggi scopriamo che si rende necessario procedere al finanziamento non più del mero studio di fattibilità quanto della progettazione di fattibilità tecnico-economica relativa al medesimo intervento. Ma guarda un po’. La conseguenza è che l’intervento deve essere ‘rimodulato’ e quindi slitta – se tutto andrà bene - al 2022".

"Dico ‘se tutto andrà bene’ – chiosa la consigliera regionale - perché l'erogazione del contributo straordinario è subordinata alla stipula di un accordo con i comuni di Figline Incisa Valdarno, di Reggello e degli altri enti pubblici eventualmente interessati. Si torna quindi all’incertezza più totale, alla faccia dei cittadini valdarnesi che da oltre un decennio attendono un adeguato collegamento tra la viabilità locale e le infrastrutture viarie statali e regionali".

"Anche il raddoppio della presunta cifra messa a disposizione, 200mila euro anziché i 100mila previsti inizialmente, ha il sapore della beffa e serve solo a indorare la pillola – aggiunge la Tozzi - . D’altronde, si può pure promettere investimenti per un milione di euro, se restano solo sulla carta".

"Ciò che in ultimo lascia basiti – conclude la consigliera regionale - è constatare come in un anno intero non si sia neppure messo mano allo studio di fattibilità. Riprova del fatto che il Valdarno da 30 anni sconta un deficit infrastrutturale che la Regione non si è mai interessata a colmare, nonostante la zona risulti potenzialmente molta attrattiva per gli investimenti".

Fonte: Ufficio stampa