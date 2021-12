Debutto col botto per Pinocchio sotto l'Albero: anche San Miniato Basso ha il suo Natale

Un'ottima partenza: solo con queste parole è possibile commentare la riuscita della manifestazione Pinocchio sotto l'Albero, che ha animato la giornata di domenica 12 dicembre a San Miniato Basso.

Soddisfatti gli organizzatori, in primis i soci e il direttivo del Ccn San Miniato Basso, per l'evento organizzato in collaborazione con Confcommercio che già al suo debutto, e con tanta concorrenza, ha saputo imporsi già per una prima edizione.

"È un successo inaspettato - spiega il presidente del Ccn Pierfranco Speranza - ma abbiamo fatto delle scelte vincenti, come il Trenino itinerante verso le varie attrazioni, la Casa di Babbo Natale per spedire la letterina e le tante animazioni. Sicuramente c'è da lavorare molto per farlo diventare un grande evento come Pinocchio in Strada, ma la strada è segnata".

La manifestazione itinerante si è tenuta per tutto l'arco della giornata lungo via Tosco Romagnola e nelle vie del paese. A collegare gli eventi il trenino-navetta, portando i tanti visitatori dalla Casa di Babbo Natale ai laboratori per i più piccoli, fino al mercatino dell'artigianato e agli stand dedicati alle golosità. Come due fari nella notte, a ricordare il bell'evento rimangono l'Albero di Natale acceso alla Misericordia di San Miniato Basso e gli auguri con l'illuminazione della rotatoria d'ingresso al paese in via dei Mille, questa resa possibile con il contributo del Ccn e del Consorzio Artigiani.

E come ogni grande evento è giusto ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò. "Ringrazio tutto il Consiglio del Ccn: Stella Buggiani, Alessia Cetani, Martina Baldini, Simon Salvadori, Lisa Terreni, oltre che tutti i volontari. Ringrazio la Misericordia e il governatore Alessandro Mancini per aver dato inizio a questa collaborazione ed aver condiviso oneri e onori dell'evento, sono sicuro che sarà l'inizio di una lunga collaborazione, oltre alla Parrocchia di San Miniato Basso. Infine, ultimi ma non ultimi, ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo evento. È stato il nostro modo di augurarvi Buon Natale e un felice Anno Nuovo".

L'evento è stato organizzato da Confcommercio, con la collaborazione di San Miniato Promozione, Misericordia di San Miniato Basso, Terre di Pisa, Camera di Commercio di Pisa e Cassa di Risparmio di Volterra. Il Comune di San Miniato ha fornito il patrocinio all'iniziativa.

Fonte: Ccn San Miniato Basso