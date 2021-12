Porta a porta, il Comune attiva la campagna digitale in pillole 'Facciamo la differenza'

E’ scattato il conto alla rovescia per l’attivazione del porta a porta integrale. 62 giorni alla partenza del servizio che dal prossimo 14 febbraio si estenderà su tutto il territorio comunale di Barberino Tavarnelle per una precisa volontà dell’amministrazione comunale che punta ad innalzare sensibilmente il livello di raccolta differenziata. In stretta collaborazione con Alia, il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, è stata avviata la campagna capillare di comunicazione e contattazione degli utenti. “Su un totale di 7444 utenze sono state effettuate 3364 consegne e continueremo fino alla prima settimana di febbraio – dichiara il sindaco David Baroncelli – le frazioni sulle quali abbiamo già effettuato un primo passaggio sono Barberino, Sambuca, Badia a Passignano, Monsanto, Tavarnelle e Vico d'Elsa e nelle prossime settimane contatteremo San Donato, la Cassia che percorre tutto il territorio, la zona industriale di via Pisana”. Il passaggio a domicilio degli operatori Alia è finalizzato a conoscere e verificare direttamente le particolari esigenze dei cittadini e consegnare il kit necessario ad effettuare la differenziata correttamente.

Il Comune ha realizzato inoltre una campagna digitale in pillole scegliendo un titolo non a caso, “Facciamo la differenza”, costituita da una sequenza di 18 video cadenzati per tutto il periodo in cui svolge l’attività di informazione, disponibile sui canali social del Comune di Barberino Tavarnelle. I contenuti sono basati sull’elaborazione di Faq, consigli e risposte puntuali alle domande più frequenti poste dai cittadini durante l’attività di contattazione che è in corso.

“L’obiettivo dell’integrazione di più strumenti di informazione on line e cartacei – aggiunge il primo cittadino - che abbiamo pensato di distribuire e diffondere fino alla settimana di introduzione effettiva del servizio è quello di tenere viva, trasparente e diretta l’informazione con un’attività costante di aggiornamento della fase di contattatazione e del suo stato di avanzamento nel territorio, abbiamo messo in campo un’attenta e accurata pubblicazione di contenuti digitali che racconta, passo passo, l’importante cambiamento che ci apprestiamo ad introdurre nella nostra vita da cittadini attenti alla cultura della sostenibilità, generatori di azioni e pratiche virtuose, volte a migliorare la qualità delle prestazioni ambientali del nostro territorio”. Intanto si è concluso il ciclo delle 9 assemblee pubbliche, allestito negli spazi pubblici in presenza nelle frazioni, nel corso delle quali il sindaco e i tecnici Alia hanno illustrato le novità e gli obiettivi dell’ampliamento del porta a porta. Per raggiungere il maggior numero di persone sono stati organizzati su una piattaforma riservata e la piazza virtuale della pagina Fb del Comune un incontro online dedicato agli operatori economici e una diretta streaming aperta alla comunità. La fase della contattazione è inoltre accompagnata dall’apertura di infopoint temporanei nelle varie frazioni con l’obiettivo di consentono ai cittadini che non sono stati trovati in casa dagli operatori Alia di poter andare a ritirare il kit in un unico punto, vicino a casa. Saranno raccolti al domicilio dei cittadini le seguenti categorie di rifiuti utilizzando gli appositi contenitori di cui è iniziata la distribuzione: imballaggi e contenitori (in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo), carta e cartone, residuo non differenziabile, organico. Solo il vetro verrà conferito nelle apposite campane stradali. “Il nostro obiettivo è superare il 70 per cento della percentuale di raccolta differenziata – conclude il sindaco – e rendere un luogo ancora più vivibile e sostenibile che valorizza bellezza, risorse paesaggistiche, capacità di accoglienza e qualità dei servizi”.

