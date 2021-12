Regalano arance ma poi pretendono soldi, smascherata vecchia truffa

Dicono di regalare cassette di arance per fare partire il negozio appena aperto ma in realtà poi chiedono un esborso in denaro. Per giunta gli agrumi sono spesso marci o in cattive condizioni.

La vecchia truffa da strada è tornata a mostrarsi nell'Aretino. I carabinieri di Sansepolcro hanno fermato due truffatori a bordo di un furgone bianco noleggiato. Erano in strada in procinto di fermare qualche altro malcapitato, tentando addirittura di suonare ai citofoni delle case nei paraggi. Per mostrare che i loro prodotti erano buoni facevano vedere solo la prima cassetta della pila con frutta in buone condizioni, mentre quelle sotto erano quasi tutte con agrumi marci.