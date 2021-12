Sciopero generale: a rischio servizi mensa, trasporto, prescuola e assistenza disabilità

In merito allo sciopero generale proclamato dalle Associazioni Sindacali CGIL e UIL per l’intera giornata di giovedì 16 dicembre 2021 il Comune di Empoli informa che, a causa della possibile adesione sia dei dipendenti comunali, sia del personale appartenente alle cooperative, non saranno garantiti i servizi mensa, trasporto, prescuola e servizio di assistenza socio educativo agli alunni con disabilità.

Il Comune ha invitato le scuole interessate a dare comunicazione alle famiglie interessate dai potenziali disagi.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa