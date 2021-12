Tnt Empoli, Taddeucci di scena alla maratona a Abu Dhabi

Finale d’anno pirotecnico per la fondista Ginevra Taddeucci, allenata dal dt del T.N.T. Empoli Giovanni Pistelli, di scena giovedì 16 dicembre ad Abu Dahbi nell’ultima tappa del circuito mondiale 2021 della maratona di 10 km femminili. Alla prova, con 135 mila dollari di montepremi, sono iscritte 55 concorrenti, tutte di appurata qualità. L’appuntamento sarà dunque uno dei più probanti nella carriera della 24enne fiorentina, da tempo una delle migliori specialiste in acque libere nel panorama italiano. Per contrastare le più brave in assoluto l’atleta di scuola empolese e tesserata dalle Fiamme Oro, potrà contare lungo il percorso sull’ipotetico appoggio di cinque azzurre: Silvia Ciccarella, Martina de Memme, Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon e Alisia Tettamanzi. La rappresentativa francese è la più numerosa con dieci partecipanti ma le favorite per il successo sembrano altre. Facendo un solo nome, non va trascurato quello della brasiliana Ana Marcela Cunha, campionessa olimpica in carica sulla distanza e vincitrice di gare prestigiose. In ogni caso, quest’esperienza negli Emirati Arabi sarà molto preziosa a Ginevra Taddeucci per continuare la sua scalata in campo internazionale.

Fonte: TNT Empoli - Ufficio stampa