Un classico di Molière per l'avvio di stagione teatrale all'Excelsior di Empoli

Fra pochi giorni si alzerà il sipario sulla nuova stagione di prosa, promossa dal Comune di Empoli e dalla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, che si terrà al Teatro Excelsior in via Ridolfi.

Giovedì 16 dicembre alle 21 in scena ci sarà Emilio Solfrizzi, protagonista di un classico del teatro Il malato immaginario di Molière, adattamento e regia di Guglielmo Ferro produzione dellaCompagnia Moliere/La Contrada – Teatro Stabile di Trieste in collaborazione con Teatro Quirino – Vittorio Gassman.

Il teatro come finzione, come strumento per dissimulare la realtà, fa il paio con l'idea di Argante di servirsi della malattia per non affrontare "i dardi dell’atroce fortuna”. Il malato immaginario ha più paura di vivere che di morire, e il suo rifugiarsi nella malattia non è nient’altro che una fuga dai problemi, dalle prove che un’esistenza ti mette davanti.

La stagione prosegue giovedì 20 gennaio 2022 con Monica Guerritore strepitosa interprete di L’anima buona di Sezuan di Bertold Brecht, traduzione e adattamento di Roberto Menin, con Matteo Cirillo, Alessandro Di Somma, Vincenzo Gambino, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni e Lucilla Mininno. Il 31 gennaio in scena Cosa nostra spiegata ai bambini una nuova produzione firmata da Stefano Massini con Ottavia Piccolo, nei panni di Elda Pucci, la prima donna Sindaco di Palermo.

Giovedì 17 febbraio torna a Empoli Silvio Orlando protagonista de La vita davanti a sé, tratto dal testo “La Vie Devant a soi” di Romain Gary, musiche originali di Mario Tronco, regia di Leo Muscato, produzione Cardellino.

Martedì 1 marzo Lello Arena mette in scena Parenti serpenti con Giorgia Trasselli e con Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Serena Pisa, Fabrizio Vona, regia Luciano Melchionna, produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro in collaborazione con Bon Voyage Produzioni.

Il cartellone si chiude martedì 29 marzo con Ugo Pagliai e Paola Gasmann che recitano in Una canzone d’amore Da William Shakespeare con Enrico Castellani, Valeria Raimondi, Francesco Scimemi e Luca Scotton, produzione Teatro Stabile di Bolzano/Teatro Stabile del Veneto/Estate Teatrale Veronese.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.00

