Use sconfitta, Cioni: "Esco comunque contento"

Si può essere contenti dopo una sconfitta? Certo che no ma, se giochi su un campo che finora è stato impossibile per tutto come quello di Schio e riesci comunque a fare qualcosa di buono, può anche accadere che succeda. Il Coach dell’Use Rosa Scotti Alessio Cioni lo fa. “Esco contento da questa gara – spiega – nei primi due quarti abbiamo dimostrato carattere e le ragazze sono state brave. Lo dico alla luce del valore dell’avversaria ed anche del fatto che avevamo dei problemi fisici con Williams che usciva da un guaio alla caviglia ed ha giocato col dolore e Bocchetti che non è potuta scendere in campo. Quindi devo dire brave alle ragazze”. “Purtroppo – prosegue – anche Rembiszewska ha avuto un problema per la gomitata che ha preso col conseguente taglio in faccia. A quel punto abbiamo pagato la palese differenza fisica e ci siamo dovute adattare con difese che, a cose normali, non avrei magari fatto. Il piano partita è quindi cambiato. E con una squadra del livello di Schio non te lo puoi permettere”.

Rembiszewska, come accennato da coach Cioni, ha chiuso anzitempo la sua gara per una brutta gomitata in faccia suturata poi con sette punti. Una ferita profonda proprio nella fronte della giocatrice polacca, un episodio sul quale i tre arbitri non hanno neppure fischiato un fallo, tanto da causare le legittime proteste di coach Cioni con tanto di fallo tecnico. “Sono dispiaciuto di questo – sono sempre parole del tecnico – ma protestavo perché una mia giocatrice aveva subito un colpo duro e non è stato fischiato niente dai tre arbitri”. Al di là dell’episodio, la cosa importante è che il taglio non lasci conseguenze visto che si tratta di una ragazza giovane ed è ovviamente in un punto delicato.

Infine da ricordare che la Scotti anticiperà la prossima partita interna, con Costa Masnaga si giocherà venerdì 17 alle 18.30 al Pala Sammontana. Un’altra gara fondamentale per la corsa salvezza, due punti potrebbero infatti ridare slancio ed entusiasmo alla squadra oltre che ossigeno alla classifica.

