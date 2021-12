Variante Chiantigiana, firmato il contratto per l'avvio dei lavori

Variante Chiantigiana. Dopo l'esito positivo del ricorso al Tar, questa mattina è stato fatto un passo decisivo per l'avvio dei lavori con la firma del contratto, in Palazzo Medici Riccardi, tra la Città Metropolitana di Firenze e il Rti aggiudicataria. Nei prossimi giorni saranno stabiliti tra le parti interessate (committenti, direzione lavori e impresa) i passaggi propedeutici agli interventi.

"Si tratta di un passaggio importante. Adesso avanti spediti per la ripresa dei cantieri, affinché possa avvenire in tempi rapidi. Abbiamo preso un impegno con i cittadini e lo porteremo in fondo", afferma il Sindaco di Bagno a Ripoli e consigliere delegato della Metrocittà alla Mobilità dell’area Chianti Francesco Casini.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze