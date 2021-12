World wide web: il 50% degli italiani non può più vivere senza

Internet e il world wide web sono diventati un elemento essenziale della vita delle persone. Le più svariate attività vengono eseguite sulla rete: dal leggere le notizie del giorno ad acquistare generi alimentari da ricevere comodamente a casa. L’utilizzo è ai massimi storici, tuttavia, resta comunque sorprendente vedere che secondo un recente sondaggio il 50% degli italiani afferma che non potrebbe mai più vivere senza il world wide web.

Già da svariati anni, organizzazioni di spicco come l’ONU o la stessa Unione Europea hanno stabilito che l’accesso a Internet sia un diritto fondamentale dell’uomo. La tendenza di utilizzo della rete in crescita continua a confermare che il mondo è ormai cambiato e non essere connessi sul web potrebbe equivalere quasi al non esistere.

Come si potrebbe immaginare, parte della digitalizzazione delle persone è stata promossa dai social che registrano dei numeri incredibili. A prescindere che si analizzino i dati di Facebook, Instagram o TikTok, è chiaro che gli italiani adorano usare i social e un numero così elevato di utenti non potrà semplicemente scomparire nel nulla. Nonostante ciò, anche siti di gioco d’azzardo, siti ecommerce e siti di notizie presentano un traffico rilevante.

Cosa fanno gli italiani su Internet?

Come detto in precedenza, gli italiani possono ormai essere definiti come internet-dipendenti, tanto da non poter più vivere senza. Le attività svolte sulla rete sono tante, tuttavia, alcune spiccano per i numeri registrati. Ecco quali sono le attività preferite dagli italiani sul web.

Giocare e scommettere online. I giochi sui casinò online, come quelli che si possono trovare su Time2Play, attirano molti utenti italiani. Si tratta di uno dei modi preferiti dagli utenti del web per passare il proprio tempo libero da computer, tablet o smartphone. Inoltre, le diverse tipologie di giochi d’azzardo online riescono a conquistare utilizzatori diversi, anche se il gruppo tra 25 e 35 anni registra numeri di utilizzo più elevati rispetto a tutte le altre età.

Navigare sui social. I social sembrano essere inarrestabili. Nonostante alcuni pensassero si trattasse di un fenomeno temporaneo, a oltre 10 anni dalla nascita di un social come Facebook, gli utenti ancora non si sono stancati di pubblicare, condividere e mettere mi piace a post e contenuti. Grazie all’aumento dei video sui social, le persone passano sempre più tempo a guardare questo tipo di contenuti. In un certo senso, i social stanno diventando un passatempo paragonabile al guardare la televisione.

Acquistare su ecommerce. Fare acquisti online è conveniente e le persone adorano risparmiare. Di conseguenza, non sorprende che i siti ecommerce abbiano un traffico di utenti estremamente elevato. Considerato che le spedizioni stanno diventando sempre più veloci e i metodi di pagamento online sempre più sicuri, pare che la tendenza di acquisto sul web sia destinata a continuare a crescere nei prossimi anni, conquistando anche settori che prima sembravano inarrivabili, come l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità.

L’Italia adora internet, come dimostrato dai dati di utilizzo del web. Persone di ogni età navigano sul web per eseguire tantissime attività diverse. Sia che si tratti di giocare d’azzardo online che di fare acquisti o semplicemente guardare un video sui social, pare che la tendenza di utilizzo del web non presenti segni di rallentamento della crescita.