Disostruzione pediatrica, i nidi 'a scuola' dalla Misericordia di Empoli

Proseguono le attività di formazione organizzate dalla Misericordia di Empoli per mettere a disposizione del territorio competenze e conoscenze fondamentali in ambito sanitario.

Sabato 11 Dicembre l'associazione ha coinvolto le Educatrici dei Nidi d'Infanzia e le Insegnanti delle Scuole d'Infanzia di Empoli in una mattinata dedicata alla Disostruzione Pediatrica: ben cinquanta professioniste hanno partecipato al corso promosso in collaborazione con il Comune di Empoli, volto a trasmettere conoscenze utili a chi ogni giorno si rapporta con i bambini per lavoro. Il soffocamento da corpo estraneo rappresenta un problema rilevante di salute pubblica, costituendo una delle principali cause di morte nei bambini di età inferiore ai 3 anni, con una quota di incidenti che rimane elevata fino ai 14 anni di età. Si stima che in Italia, ogni anno, 50 bambini muoiano soffocati. La prima causa del soffocamento è il cibo, pericoloso in base a forma, dimensioni e consistenza.

Grazie allo Staff dei formatori della Misericordia, le Educatrici e le Insegnanti hanno potuto imparare le manovre salvavita da effettuare in caso di ostruzione delle vie aeree, le regole di comportamento da adottare in questi casi per agire in maniera corretta e tempestiva ma anche le precauzioni volte a prevenire i rischi di soffocamento nei più piccoli.

A volte basta un attimo per trovarsi in situazioni rischiose: sapere come intervenire in modo corretto è la giusta chiave per affrontarle.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa