Fucecchio promuove le sue bellezze e apre due nuovi uffici turistici

Fucecchio ha scoperto una nuova vocazione. A quella tradizionale, legata alla manifattura e in particolare alla produzione della pelle e delle calzature, si sta pian piano aggiungendo quella turistica, grazie al patrimonio storico e architettonico del centro cittadino e grazie alle bellezze naturalistiche del Padule, la più grande area umida interna d'Italia, e dei parchi delle Cerbaie. Questi luoghi, straordinari per bellezza e per fascino, fino ad oggi sono rimasti fuori dai circuiti turistici tradizionali. Adesso stanno pian piano emergendo, grazie anche al lavoro che l'amministrazione comunale ha messo in campo negli ultimi anni. Uno sforzo che è confermato anche dall'apertura nel centro cittadino dei due uffici turistici che verranno inaugurati sabato prossimo 18 dicembre alle ore 10.

Si tratta di due punti informativi che si trovano in Piazza Montanelli e in Piazza Amendola. Il primo sarà gestito dall'associazione Teatrino dei Fondi, che già gestisce il Teatro Pacini, ed avrà un compito prettamente informativo, sia verso i turisti che si affacceranno nelle vie del centro sia verso le strutture ricettive che offrono accoglienza e servizi ai visitatori, andando così a cucire i rapporti con gli operatori del territorio. L'altro ufficio, quello di Piazza Amendola, sarà invece gestito dalla Pro Loco di Fucecchio ed avrà un ruolo più operativo, per promuovere Fucecchio verso l'esterno e quindi organizzare la partecipazione a fiere di settore, ad eventi promozionali, alla realizzazione di specifiche campagne pubblicitarie e molto altro.

"Fucecchio – spiega il sindaco Alessio Spinelli - offre luoghi unici anche in un panorama turistico ricchissimo come quello toscano e per metterli in evidenza l'amministrazione comunale ha pensato, come prima cosa, di dare una risposta a chi si occupa di turismo, dotando la città di uffici in grado di fornire informazioni. Dal 2014 a oggi abbiamo investito molto in questo settore, offrendo nuovi percorsi a chi vuol visitare la nostra città e il nostro territorio ma anche offrendo nuove prospettive agli operatori turistici".

"Il nostro impegno – aggiunge l'assessore al turismo Daniele Cei - ci ha portato ad essere capofila in tanti progetti regionali, come ad esempio quelli legati alla della valorizzazione della Via Francigena e della Romea Strata, gli antichi cammini dei pellegrini che dal nord Europa si dirigevano verso Roma, e a creare nuove opportunità, penso alla recente inaugurazione del punto panoramico sulla Torre di Mezzo del Parco Corsini o ai tanti progetti promossi dal nostro Museo Civico e Diocesano".

L'impegno del Comune di Fucecchio però non si è fermato alla promozione e alla creazione di nuove offerte turistiche.

"Abbiamo lavorato – prosegue Cei - anche per creare una rete di operatori turistici che lavorando in sinergia possa raggiungere un numero sempre maggiore di persone e che, lavorando in sinergia, possa offrire servizi e proposte ancora più appetibili. Con questo obiettivo, insieme ai privati che operano nel settore, la scorsa estate abbiamo costituito l'associazione Fucecchio Turismo che, infatti, è al nostro fianco anche in questa nuova esperienza degli uffici turistici. Col brand Exploring Fucecchio l'associazione farà da catalizzatore di nuove esperienze e nuove proposte per il territorio".

Tornando all'inaugurazione di sabato prossimo il programma prevede il ritrovo in Piazza Montanelli alle ore 10, il primo taglio del nastro in Piazza Amendola (ore 10,30) e il secondo taglio del nastro in Piazza Montanelli (ore 11) a cui faranno seguito, all'interno del Teatro Pacini, gli interventi delle autorità. Parteciperanno il sindaco Alessio Spinelli, il sindaco delegato al turismo per l'Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa Paolo Pomponi, l'assessore al turismo di Fucecchio Daniele Cei, la delegata al turismo di ANCI Toscana Sonia Pallai, la coordinatrice della gestione associata del turismo per l'Unione dei Comuni Stefania Marvogli, il presidente del comitato regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia Mauro Giannarelli, il presidente della Pro Loco di Fucecchio Francesco Dei, il direttore artistico del Cinema Teatro Pacini Enrico Falaschi.

