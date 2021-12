Gialloblu e Basket Castelfiorentino, sfide fuori casa prima della sosta

Sarà tutta in trasferta l’ultima giornata di questo 2021 per le formazioni senior targate Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino che, dopo le gare del fine settimana, si fermeranno per la sosta natalizia e torneranno in campo nel weekend dell’8/9 gennaio.

Prime a scendere in campo, sabato 18 dicembre alle ore 21, saranno le ragazze del Basket Castelfiorentino impegnate nella penultima giornata del girone di andata del campionato di serie C Femminile. Le gialloblu di coach Jacopo Giusti, alle ore 21, faranno visita alla Pallacanestro Femminile Firenze, seconda forza del girone, per inseguire il colpaccio e con esso il secondo acuto stagionale (arbitro Mori di San Marcello Piteglio).

Domenica 19 dicembre alle ore 18, invece, sarà la volta dei ragazzi del Basket Castelfiorentino impegnati a Staggia nella quinta giornata del campionato di Prima Divisione (arbitro Innesti di Ponsacco). Una partita delicata ed importante per la truppa di coach Gianni Lazzeretti, sia perché rappresenta uno scontro diretto, sia perchè arriva dopo l’amara sconfitta nel derby di Ponte a Elsa, maturata dopo ben due overtime, che i gialloblu cercheranno subito di riscattare.

Infine, domenica 19 alle ore 20.30, sarà la volta del Gialloblu Castelfiorentino che, all’ottava giornata del campionato di Promozione, sarà atteso dal big match sul parquet del Mugello Basket, capolista ed unica squadra ancora imbattuta del girone (arbitri Tabarin di Pistoia, Panelli di Montecatini). Uno scontro al vertice in cui i ragazzi di coach Dario Chiarugi proveranno a riscattare il primo ko stagionale giunto nell’ultimo turno per mano dell’Atletica Castello e riacciuffare così la testa della classifica.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa