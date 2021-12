In via dell'Albero i commercianti fiorentini portano il Natale: festa tra musica e arte

Musica dal vivo con il duo Deborah Castellucci-Alberto Billone, cori ensemble di canti natalizi tradizionali e la mostra di pittura di Angela Crucitti.

È quanto propone alla città sabato 18 dicembre, dalle 10:30 alle 19:30, il Centro Commerciale Naturale di via dell’Albero a Firenze: 15 botteghe (di cui 4 esercizi storici) gestite da 15 imprenditori di 5 nazionalità diverse in meno di 100 metri.

Un’erboristeria, una friggitoria, un negozio di dolciumi, un parrucchiere, un bed and breakfast, un’agenzia di viaggi, un riparatore di biciclette, un’agenzia immobiliare, un negozio di souvenir, un negozio alimentare, un ortolano, dei negozi di telefonia e pratiche per l’estero e un ristorante, guidati da imprenditori italiani, marocchini, peruviani, cinesi e bengalesi che si sono uniti per dimostrare che il centro cittadino è vivo e vuole vivere.

“Un evento che va nella direzione della normalità proposto da un Centro che guarda ad una Firenze diversa, al servizio dei fiorentini e dei residenti” commenta Lorenzo Cei, coordinatore di CNA Città di Firenze.

Fanno parte del CCN le imprese guidate da: Laura Stuto (erboristeria), Fabio Morgese (friggitoria), Antonella Frizzi (dolciumi), Domenico Tramonti (parrucchiere), Maria Roberta Corsi (B&B), Luisa Castelli (agenzia viaggi), Mauro Scarpelli (biciclette), Cabdul Sheekh Siraad (agenzia immobiliare), Rahman Kazi Mashukur (souvenir), Md Jashim Uddin (alimentari), Ali Hazrat (ortolano), Hasan Nazmul (telefonia), Josè Luis Neyra Bonilla (telefonia e pratiche varie per estero), Abdellah Outamldou (ristorante). Chen Lifang (ristorante).

Fonte: Cna Firenze - Ufficio stampa