InStabile Chapiteau, un teatro circense lungo l'Arno apre i suoi spettacoli

Un nuovo teatro a Firenze, uno spazio culturale indipendente dedicato alla fantasia, alla scoperta, alla libertà di espressione e di condivisione: si chiama Instabile Chapiteau ed è ubicato in riva all’Arno - via della Funga 27b – nella zona di Varlungo, alla periferia sud della città.

L'inaugurazione avrà luogo giovedì 23 dicembre dalle 17.30. All’Instabile Chapiteau troveranno spazio, ogni giorno, dalle festività natalizie a primavera inoltrata, il circo contemporaneo, la musica, il teatro e le arti performative. Instabile Chapiteau si propone come luogo di incontro e di aggregazione sociale, con un occhio di riguardo alle tematiche ambientali, anche attraverso l'utilizzo di materiali di riciclo e di costruzioni temporanee a basso impatto ecologico.

InStabile Chapiteau è un progetto di Cirk Fantastik e InStabile - culture in movimento che parte “dal basso”.

Raccoglie, reinterpreta e rinnova l'identità culturale della gestione dei soci del Circolo ARCI La Loggetta nella loro ventennale attività.

Rimane la forte attenzione al tessuto urbano compresa, appoggiata e sostenuta da Mag Firenze, cooperativa finanziaria che ha approvato il progetto sostenendolo, insieme a tutte le persone che hanno dato il loro contributo attraverso una campagna di crowdfunding, lanciata grazie alla partecipazione al progetto “Social Crowdfunders” di Fondazione CR Firenze, le cui donazioni sono state raddoppiate dalla stessa fondazione.

Il programma della prima stagione di InStabile Chapiteau

Una stagione alternativa al mainstream che prende il via venerdì 23 dicembre con "Gate 21- Viaggiare non è sempre facile.", lo spettacolo della scuola di circo Passe-Passe. Tra risate e poesia, giocolieri, acrobati e monociclisti, i giovani artisti della scuola di circo aspettano grandi e piccini per una bellissima avventura con la "Passe-passe Airlines".

Alle 21:30 è invece la volta di Balkan TIR, un lungo automezzo carico di musicisti indiavolati amanti delle ritmiche dell'est Europa. Si tratta dei Ragazzi Scimmia e della Baro Drom Orkestar.

I primi nella loro sapiente ricercata miscela di generi musicali hanno fin dai primi tempi (2008) messo in prima linea la loro passione per le musiche di stampo balcanico, specializzandosi in brani cantati e ispirati a Goran Bregovic, la No Smoking Orkestra di Emir Kusturica, Boban e Marko Markovic, la Kocani Orkestar, solo per citarne alcuni. Il quartetto della Baro Drom Orkestar deve invece la sua ispirazione alle czardas ungheresi e alle hora rumene, passando attraverso le tradizioni greca ed armena fino a toccare il klezmer e la musica mediorientale. Ormai un punto di riferimento per la world music italiana.

Sabato 24 dicembre è invece in programma un gran cabaret d'inaugurazione interamente dedicato al circo contemporaneo. Artisti da tutta Italia e oltreoceano raggiungono lo Chapiteau InStabile per sostenere la nascita di un nuovo centro culturale e artistico a Firenze.

Tra questi: Camille Guichard, Famiglia Mirabella, Giulivo Clown, Hobo, Teatro nelle Foglie con Damian Fiore Giralt, El Niño del Retrete e Marta Finazzi.

Un'esperienza musicale da vivere con Titta Nesti, cantante con esperienza trentennale in ambito jazz, ed Ellie Young, violoncellista inglese di estrazione classica. È il viaggio sonoro che vi aspetta per la sera di Natale in un clima delicato ed onirico, tra voci, violoncello, flauto, chitarra e piccole percussioni, tra frammenti di ninna nanne, standard jazz e canzoni della popular music.

Domenica 26 dicembre, per il Sunday music brunch previsto per le 11:30, è invece la volta del “Trionirico”, composto da Claudio Ingletti al sax tenore e flauto, Filippo Pedol al contrabbasso e Stefano Rapicavoli alla batteria. Il gruppo esplora le sonorità essenziali offerte dalla formazione in trio senza piano. La profonda intesa musicale e umana creata fra i tre musicisti dà origine ad una musica sincera nella quale la sezione ritmica e il sax dialogano continuamente fra di loro sperimentando diverse situazioni musicali. Un percorso musicale attraverso composizioni originali, standards jazz e improvvisazioni oniriche.

Alle 16:30 invece lo spettacolo per tutta la famiglia “HOBO”, un omaggio alla strada, alla bellezza del cambiamento e all’irrazionalità. Una stupefacente, poetica ed acrobatica esperienza intrecciata con improvvisazione comica, che lascia tutti con un sorriso.

Da lunedì 27 a giovedì 30 dicembre è sempre la musica la protagonista indiscussa dell'Instabile Chapiteau, con Gianni Zei e Roberto Beneventi, Twisted duo, I Vocal Blue Trains, 21st Century Cats (inizio ore 21:30). Una serie di concerti che spaziano dal jazz al rhythm & blues, passando per i cori polifonici fino al rap.

Il 31 dicembre per capodanno cena con cabaret con tantissimi artisti in scena. Un grande omaggio al circo contemporaneo che vedrà in scena Daniele Giangreco, Daniele Favilli, Piergiorgio Milano, Marica Marinoni, Hobo-Paolo Locci, Lapo Botteri, Aurora Dini, Angela Francavilla (per maggiori informazioni e prenotazioni 3338902161 – 3669772005). A seguire The Corazon Party con Pablo Saavedra De Decker, Ghiaccioli e Branzini ed Edoardo Florio di Grazia, tra rarità afro-latine, disco tropical, funk e rock'n'roll.

Domenica 2 gennaio nello spazio bistrot torna Sunday music brunch (ore 11:30) spadroneggia il jazz mentre nel pomeriggio (ore 16:30) è la volta di WOOW! di e con Andrea Bochicchio e Teresa Bruno: uno spettacolo comico surreale, clown, non verbale. Una coppia di clown a bordo del loro bizzarro veicolo di rame e metallo, con ruote, motore e impianto audio, attraverserà le vie di InStabile. All’apparenza sono due personaggi bizzarri e fuori dal comune, ma poi si scoprono ballerini, atleti, tra slapstick e giochi l’intento è far divertire il pubblico.

Da lunedì 3 fino al 5 gennaio in programma tre concerti dalle sonorità più variegate (ore 21:30). Dal dixieland e allo swing di Hot Jazz FM (3 gennaio) ai suoni eterei di Ipnotize duo (4 gennaio), fino ad arrivare al concerto “My Jazzy Accordion": uno spettacolo a cura di Roberto Gervasi durante il quale viene omaggiato l'uso della fisarmonica nel jazz, ospite speciale Nico Gori.

Il calendario delle festività natalizie si chiude il 6 gennaio (ore 16:30) con la Compagnia Buling Circus che presenta “Strudel - Circus Theatre and Fun!”: uno spettacolo adatto a tutti i palati. L’ironia ed il linguaggio universale della mimica avvolgeranno il pubblico di ogni età e di ogni nazionalità.

Maggiori informazioni e programma completo di tutto il mese di gennaio 2022 su www.cirkfantastik.com/instabile - Fb e Instagram (Instabile Culture in Movimento). Info e prenotazioni spettacoli, corsi, seminari: 3669772005 - prenotazioni ristorante: 3338902161 (whatsapp o tel. ore 15-18). Biglietti per gli spettacoli e i concerti ridotti per under 12, over 65, studenti, soci Arci - email: instabileteatrocirco@gmail.com. L'attività di InStabile Chapiteau si svolge rispettando le normative anti contagio vigenti.

Lo spazio culturale InStabile Chapiteau apre grazie alla collaborazione e al supporto dei soci del Circolo Arci La Loggetta e di Mag Firenze. A questi soggetti si aggiungono la Fondazione CR Firenze e Feel Crowd per l’aiuto e il sostegno nella realizzazione della campagna di raccolta fondi, tutti coloro che hanno partecipato al Crowdfunding con le loro donazioni, gli artisti e i teatranti.

Fonte: Ufficio stampa