Mattarella torna a Firenze per ascoltare Puccini e Beethoven al Teatro del Maggio

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà, martedì 21 dicembre, alle ore 17.45, alla cerimonia di inaugurazione dell’Auditorium del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Il programma prevede l’esecuzione di un concerto sinfonico corale con il Coro e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e solisti, diretti dal maestro Zubin Mehta al quale è intitolato l’Auditorium, con musiche di Giacomo Puccini (Messa di Gloria a quattro voci in la bem. magg.) e Ludwig van Beethoven (Sinfonia n. 7 in la magg. op. 92). Il concerto sarà senza intervallo e la durata complessiva è stimata in circa 90 minuti.