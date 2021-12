Rapporto criminalità organizzata, Meini (Lega): "Far partire l'Osservatorio della Legalità"

"Purtroppo quanto emerso dal rapporto stilato dalla Normale di Pisa non ci sorprende affatto". Ad affermarlo è Elena Meini, Consigliere regionale della Lega e presidente della Commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata.

“Eravamo infatti convinti che tale delicata tematica dovesse essere attenzionata al massimo, poiché comporta pericoli non indifferenti per la Toscana. Le organizzazioni criminali, come camorra, mafia ed 'ndrangheta - precisa Meini - si stanno sempre più radicando sul nostro territorio ed è quindi doveroso che le istituzioni, Regione in primis, si attivino, per quanto di loro competenza, per fronteggiarle. La Commissione d’inchiesta sulla predetta problematica ha lavorato alacremente ed a fine gennaio presenteremo una corposa relazione sul tema; ma ciò non è però sufficiente, stante quanto rilevato dal report pisano. È ancora più fondamentale, dunque - conclude Elena Meini - che l’Osservatorio della legalità, istituito da mesi, inizi concretamente e finalmente a lavorare su una criticità che non deve essere assolutamente sottovalutata"

Fonte: Ufficio stampa