Ristorante chiuso per tre giorni: titolare e cameriere erano senza mascherina

Controlli nei locali della Valdera da parte della polizia e della polizia municipale dell'Unione Valdera.

Due i provvedimenti presi. In una frazione di Pontedera un ristorante è stato trovato con due clienti senza green pass. Questi ultimi sono stati sanzionati così come pure il titolare per omesso controllo.

È andata peggio per un ristorante di Calcinaia: il titolare e il cameriere sono stati trovati senza mascherina. Per loro è scattata la sanzione e per il ristorante è stata disposta la chiusura per tre giorni.