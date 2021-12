Sebach, per il 2022 un calendario in realtà aumentata

Un calendario da scoprire mese dopo mese che riserverà, ad ogni pagina, una sorpresa. Per il 2022 Sebach, azienda numero uno in Italia nel noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili, ha deciso di stupire presentando un calendario in realtà aumentata che punta a innovazione e sostenibilità.

A partire da gennaio, inquadrando il QR Code associato al calendario, sarà possibile scaricare l’app HiSebach per iOS e Android. Gli utenti potranno quindi fisicamente interagire con il Calendario Sebach 2022 attraverso il proprio smartphone e scoprire ogni mese una storia nuova. Sorprese, scoperte, giochi, curiosità e tutto quello che… We Love, sull’impronta dei valori più importanti per Sebach. Dalle persone all’ambiente, dagli obiettivi prefissati ai traguardi raggiunti: i temi saranno tutti legati al mondo ESG verso il quale l’azienda mostra da sempre un’attenzione particolare.

Sono diverse, infatti, le azioni che Sebach ha negli anni promosso per raggiungere, concretamente, standard sostenibili e sociali efficaci e di valore. Dalla Carta degli Impegni per la Sostenibilità del 2012, che formalizza il proprio impegno nella progettazione e realizzazione di sistemi che impattino il meno possibile sull’ambiente, passando per l’EPD nel 2013 (la Dichiarazione Ambientale di Prodotto), una certificazione internazionale che attesta ed elenca i dati relativi alle prestazioni ambientali del prodotto, fino al recente primo posto come Best Workplaces for Women 2021. Azioni tangibili che dimostrano la volontà di investire su questa strada, per continuare a percorrerla, giorno dopo giorno, nel modo migliore.

Fonte: Sebach