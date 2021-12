Vaccini Covid under 12, al Ceppo di Pistoia 80 somministrazioni al giorno tra giochi e colori

Era tutto pronto oggi nell’Hub del “Ceppo” di Pistoia per accogliere i bambini con un’età compresa tra i 5 e gli 11 anni per i quali nei giorni scorsi è stata prenotata la vaccinazione sul portale regionale. Tutto è pronto, comprese le “mini” dosi per l’immunizzazione da Covid19.

“Questa vaccinazione rappresenta un’importante opportunità sia per proteggere i bambini dai rari ma possibili effetti della malattia, che per consentire prima possibile il ritorno ad una vita ‘normale’ fatta di scuola in presenza, attività ludiche e sportive e rapporti con i coetanei, - ha dichiarato il dottor Rino Agostiniani, direttore area pediatria e neonatologia aziendale.

Anche l’Hub pediatrico sarà aperto dalle 8 alle 20, sette giorni su sette: sono 80 le vaccinazioni giornaliere previste (prima dose). Al momento sul portale regionale sono 1248 le prenotazioni effettuate fino al 6 gennaio. A livello provinciale gli interessati, di età compresa tra 5 e gli 11 anni, sono 17.356, secondo i dati Istat.

Le vaccinazioni pediatriche seguiranno un ritmo diverso da quello degli adulti, più lento, e questo per andare maggiormente incontro alle necessità dei piccoli pazienti.

Le dosi saranno somministrate dagli stessi team che in questi mesi hanno garantito la vaccinazione agli adulti: medici, assistenti sanitari, infermieri, tecnici della prevenzione ma potranno utilizzare l’Hub anche i Pediatri di Famiglia.

Oggi sono, dunque, iniziate le prime 80 somministrazioni e l’Azienda Sanitaria, attraverso la zona distretto di Pistoia di cui è direttore il dottor Daniele Mannelli, insieme alla Società della Salute pistoiese, di cui è presidente la dottoressa Anna Maria Celesti, si è adoperata nel curare gli ambienti, nei minimi dettagli per incoraggiare anche i bambini più timorosi: arredi specifici nelle sale d’attesa e negli ambulatori, libri, giocattoli, pareti colorate e addobbate e premi.

Fin dall’ingresso all’Hub (da piazza Giovanni XXIII) i piccoli pazienti hanno trovato il personale delle Associazioni di Volontariato ad accoglierli e da lì hanno seguito un percorso a loro dedicato e separato da quello degli adulti per raggiungere l’area a loro riservata ed allestita a “misura di bambino”. E’ bastato poi seguire le indicazioni specifiche per trovare le sale d’attesa e gli ambulatori.

A Pistoia c’è stata una vera e propria gara da parte di tantissimi esercenti ed associazioni, nel contribuire a realizzare ambienti colorati ed il più possibile rassicuranti.

“In questi giorni - racconta la dottoressa Silvia Mantero referente del ‘Ceppo’ e direttore valutazione bisogni e identificazione risposte continuità assistenziale - il nostro personale ancora una volta non si è risparmiato, ma è stato concretamente affiancato nell’organizzazione da una moltitudine di soggetti che voglio ringraziare a nome dell’Azienda, per aver realizzato gli spazi in maniera tale da rendere la vaccinazione possibilmente un’esperienza positiva per i nostri bambini e, magari, anche divertente”.

Tra tutte è presente l’Associazione pistoiese We Love, da sempre a fianco dei bambini e ai loro bisogni.

Nell’attesa, per superare l’ansia, e nella fase di post vaccinazione, i bambini possono sfogliare e leggere i libri grazie alla libreria Giunti di Pistoia. Sono ben 800 i volumi che sono stati donati all’Hub pediatrico grazie alle donazioni dei singoli clienti durante l’iniziativa “Aiutati a crescere, regalaci un libro” e all’iniziativa si sono unite le seguenti aziende: Piante Mati, Magazzini Piante, Vannucci Piante, Vivai Nanni Franco, Dife, Materassificio Montalese, Parrucchiere Karisma e Italia Servizi.

Conad nord-ovest “orgogliosa di essere coinvolta in una iniziativa così importante” ha fatto arrivare, con grande generosità, nell’Hub dei piccoli premi che saranno consegnati ai bambini come “attestati di coraggio”.

Anche il negozio Coop di Viale Adua ha voluto partecipare con “un pensiero per i bimbi che potranno vaccinarsi” regalando dei pennarelli e auspicando che dopo la vaccinazione ci sia anche per loro un ritorno alla normalità.

Le decorazioni alle pareti sono stati realizzate dallo storico negozio Prestandrea di Quarrata.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa