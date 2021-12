Anna Cecchetti dona all'ospedale Palagi una scultura in marmo delle Apuane

Una scultura eseguita in marmo statuario delle Alpi Apuane dal titolo “Inno alla vita” è stata donata dalla scultrice e pittrice Anna Cecchetti questa mattina all’ospedale Palagi di Firenze. La scultura mostra un mazzo di fiori su un mezzo busto raffigurante un uomo e una donna simbolo della vita ed è stata posizionata nel giardino interno al piano secondo dell'ospedale.

Hanno portato i ringraziamenti per la donazione all’artista, Mauro Romilio direttore sanitario dell'ospedale Palagi ed Elisa Danti della direzione sanitaria di presidio. La scultrice ha già donato all'ospedale Palagi una serie di quadri rappresentanti artisti e poeti fiorentini. Nel 2014 una sua opera in marmo è stata scelta per ornare il giardino realizzato al quarto piano del Palagi. Cecchetti che risiede a Firenze ed espone dal 1960 (nella sua lunga carriera artistica ha esposto a Parigi, Mosca, Monaco di Baviera), ha deciso di tornare a omaggiare l’ospedale con una scultura.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa