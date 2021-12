Covid, "massima prudenza durante le feste". L'appello dell'Ordine dei Medici di Firenze

"Siamo di nuovo in un momento complicato. La situazione può ritenersi sotto controllo ma la risalita dei contagi preoccupa e la pressione sugli ospedali, sebbene ancora contenuta, è tornata a crescere. Il periodo delle feste natalizie che ci attende sarà decisivo e siamo tutti chiamati a una prova di responsabilità e senso della misura. Vaccinarsi e fare la terza dose è fondamentale, come dimostrano i dati che provengono da Israele, ma la massima prudenza per cene e cenoni è altrettanto essenziale". È l'appello del presidente dell'Ordine dei medici di Firenze Pietro Dattolo in vista delle feste natalizie.

Un invito alla "massima prudenza", ad evitare situazioni di rischio e di particolare affollamento, ad adottare tutte le cautele possibili negli incontri di famiglia e con gli amici, mantenendo laddove possibile le distanze e l'uso delle mascherine. "Abbiamo imparato già lo scorso anno i comportamenti virtuosi per evitare i contagi, anche durante le festività natalizie ed il cenone di fine anno: la mascherina se siamo in troppi e troppo ravvicinati in un unico ambiente, spalanchiamo le finestre ogni tanto durante le serate per favorire il ricambio d’aria. Vale nei ristoranti e a casa nostra" dice Dattolo.

"Non ci sono divieti o impedimenti di sorta ma esiste una bussola del buon senso che ci deve orientare verso comportamenti assennati. E va da sé che è importante evitare assembramenti senza regole" è l'invito di Dattolo. L'altro elemento fondamentale è la vaccinazione: "Solo la vaccinazione con la terza dose ove necessario può arginare i contagi e soprattutto salvare le vite, perché immunizzarsi serve ad impedire che la malattia possa diffondersi in maniera incontrollata e provocare effetti gravi. Essere vaccinati è un ottimo requisito per partecipare più serenamente ad occasioni di incontro durante le feste. Occorre fare tutti la terza dose al più presto. Chi non l'ha fatta anche la prima. È l'unica arma che abbiamo e dobbiamo usarla il più possibile" dice il presidente Dattolo.

Fonte: Ordine dei Medici di Firenze - Ufficio stampa