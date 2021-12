Rapine e furti in casa, FdI-Centrodestra: "Controllo del vicinato non ha sventato nessun caso"

Furti in abitazione e rapine a mano armata, un’escalation di episodi di criminalità che stanno funestando da alcuni mesi la nostra Città dal centro alle sue frazioni.

Si apprende da giornali, social e contatti diretti con cittadini che da ottobre a dicembre 2021 bande organizzate stiano entrando nella case senza alcun timore e reticenza.

"Innanzitutto, l’invito è mettere in sicurezza le proprie abitazioni e denunciare. - afferma Andrea Poggianti, capogruppo Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli- È svilente, come in passato, ascoltare l’Amministrazione che nega i problemi richiamati solo perché le vittime non hanno sporto querela".

"Dall’altra il gruppo consiliare Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli da sempre ha avanzato un pacchetto di proposte, mai ascoltato, per innalzare il livello di sicurezza della nostra città. Dall’assunzione di nuovi agenti della Polizia Municipale per un poliziotto di quartiere alla chiusura di luoghi e attività di evidente degrado e spaccio, alla richiesta al Prefetto e al Questore di più uomini e donne delle Forze dell’Ordine fino all’installazione di più telecamere di video sorveglianza", così Federico Pavese e Simona Di Rosa, consiglieri di Fratelli d’Italia- Centrodestra per Empoli.

"L’emergenza che stiamo vivendo di furti e note rapine ci spinge comunque a sollecitare il Sindaco Barnini perché non si rifugi ancora una volta dietro il concetto di un’insicurezza percepita o propini sempre la soluzione inefficace, come in questo periodo che nessun caso ha sventato, del controllo del vicinato. - concludono Poggianti, Di Rosa e Pavese - Convochi subito una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza e, insieme ai professionisti e riferimenti istituzionali, si governi veramente il problema che sta attanagliando le vite di molti empolesi".

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli