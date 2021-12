Anziana derubata in casa a Empoli, stordita da un falso addetto ai lavori

Ha bussato alla porta di un'anziana signora dicendole che doveva controllare i rubinetti di casa, per verificare che l'acqua scorresse dati i lavori alla rete idrica in corso lungo la via. Si trattava però di un falso addetto, che ha stordito la donna rubandole gli anelli che indossava. È successo ieri mattina a Empoli in via del Leccio e ne dà notizia oggi il quotidiano La Nazione.

Il ladro che vestiva i panni di un operaio ha prima convinto la donna a controllare i rubinetti di casa perché, come le avrebbe riferito, a causa dei lavori potevano verificarsi disservizi. Mentre la donna, una signora di 84 anni, si è recata a controllare il malvivente avrebbe sparso nell'aria una sostanza che ha provocato stordimento e tosse alla donna. È qui che il ladro ne avrebbe approfittato, sfilandole gli anelli dalla mano. Il suo piano è però stato stoppato dalla figlia della donna che, abitando accanto, si è precipitata in casa della mamma appena ha sentito le voci, cogliendolo sul fatto. Non sarebbe però riuscita a bloccarlo, il falso addetto è riuscito a fuggire mentre la figlia si occupava della mamma, colpita da attacchi di tosse a causa della sostanza rilasciata. La donna è stata in seguito visitata e fortunatamente non ha riportato conseguenze preoccupanti. Allertati i carabinieri, è emerso inoltre che nella stessa zona di Empoli si sarebbe verificato un episodio simile poco prima, ma in questo caso la truffa non sarebbe riuscita a casa di un'altra coppia di anziani.