Auto finisce contro un camion parcheggiato, muore conducente tra Pisa e Livorno

Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, intorno a mezzogiorno, tra Pisa e Livorno. Un uomo ha perso la vita dopo aver urtato un camion che si trovava parcheggiato al lato di via Livornese, vicino a Camp Darby. Il conducente, che viaggiava da solo è rimasto incastrato nell'abitacolo e sarebbe deceduto sul colpo.

In corso le ricostruzioni da parte della polizia municipale. Una dinamica da capire poiché si tratta di una strada molto larga e il mezzo pesante si trovava regolarmente parcheggiato. Non è dunque chiaro il perché l'auto sia finita contro il camion. Non è escluso che il conducente sia stato colto da un malore, perdendo il controllo.