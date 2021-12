Cena di Natale del Club 41 Empoli, la donazione alla Croce Rossa

Venerdì sera si è svolta nella cornice del ristorante Cucina Sant'Andrea la cena conviviale del Club 41 Empoli n 42, l’occasione per fare gli auguri e stilare un primo, positivo, bilancio. Hanno partecipato anche gli amici del Round Table Pontedera n. 73, del Club 41 Castiglioncello Costa Etrusca n.23 e della Croce Rossa Italiana comitato di Empoli in un clima di festa e di amicizia.

Il momento forte della serata è stata la relazione del gradito ospite Gabriele Mazzoni sul tema: "Sherlock Holmes, abita a Empoli?" Mazzoni, uno dei massimi esperti mondiali del detective inglese, ha intrattenuto con un racconto appassionato e appassionante che ha ricevuto il caldo applauso dei presenti, fra i quali il vicesindaco Fabio Barsottini e il presidente del consiglio comunale Alessio Mantellassi.

Dopo la lotteria di beneficienza il presidente Andrea Vincelle ha preso la parola: "Ringrazio il dott. Mazzoni per la sua affascinante relazione e vi comunico con piacere che abbiamo raggiunto il budget per donare una torre faro alla Croce Rossa di Empoli. Nei prossimi giorni formalizzeremo la donazione. Il miglior modo per festeggiare il Natale. "Possano le catene dell’Amicizia non arrugginire mai".

Fonte: Club 41 Empoli