Controlli in 49 locali di Pisa, tutti in regola: fine settimana senza assembramenti

Un fine settimana tranquillo nel rispetto delle norme anti Covid quello riscontrato dai controlli della Questura di Pisa. Nelle notti di venerdì e sabato si sono svolti i controlli interforze a cui oltre alla polizia hanno preso parte la polfer, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale con ulteriori equipaggi della polizia di Firenze, specializzati nel controllo del territorio.

Setacciato l'intero centro storico: complessivamente sono state controllate 127 persone e 49 esercizi commerciali, risultati tutti in regola sia dal punto di vista dei dispositivi di protezione e Green pass sia nel rispetto dell'ordinanza sul divieto per asporto di alcolici. Nonostante la presenza di numerose persone, il fine settimana si è concluso in tranquillità e nel rispetto delle regole anti assembramento.