Coronavirus Empoli e Cuoio, balzo dei nuovi casi: 107 contagi

In netto aumento rispetto a ieri i casi segnalati per le zone dell'Empolese Valdelsa e del comprensorio del cuoio. Nell'ultimo bollettino di 24 ore fa, i contagi erano a quota 47 contro i 107 di oggi. Anche a livello regionale i contagi restano alti e in crescita, con 1370 nuovi positivi. Vediamo il dettaglio nelle due aree.

Zona Empolese Valdelsa 86 contagi

Certaldo 24

Gambassi Terme 4

Vinci 12

Montelupo Fiorentino 8

Cerreto Guidi 5

Empoli 20

Capraia e Limite 3

Montespertoli 5

Montaione 1

Castelfiorentino 2

Fucecchio 2

Zona comprensorio del cuoio 21

Santa Croce sull'Arno 8

San Miniato 10

Montopoli in Val d'Arno 2

Castelfranco di Sotto 1