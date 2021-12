Fine settimana di controlli nell'Aretino: due arresti e cinque denunce

Controlli nel fine settimana nell'Aretino hanno portato a due arresti e cinque denunce. Al setaccio del territorio nei giorni di venerdì e sabato, undici pattuglie dei carabinieri.

Il primo arresto si è verificato in Casentino. I militari della locale stazione hanno individuato e fermato un uomo ricercato, straniero e con precedenti di furti in abitazione, alcuni dei quali anche in Umbria. A suo carico pendeva un ordine di carcerazione. L'uomo dopo l'arresto è stato condotto al carcere di Firenze Sollicciano.

Nel secondo caso i carabinieri della stazione di Bibbiena hanno tratto in arresto un giovane aretino che dal capoluogo si spostava in treno fino in Casentino per spacciare sostanze stupefacenti. I militari, supportati dall'unità cinofila del nucleo di Firenze, hanno notato il giovane muoversi in modo sospetto alla stazione ferroviaria di Bibbiena. Sottoposto a controllo è stato trovato in possesso di hashish e marijuana. La perquisizione estesa all'abitazione ha portato al sequestro di bilancine per la pesatura e altro materiale per il confezionamento delle sostanze. Il ragazzo sarà giudicato dall'Autorità Giudiziaria di Arezzo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Infine durante i posti di blocco in strada i carabinieri di Badia Pretaglia, Poppi e Strada in Casentino hanno denunciato quattro automobilisti per guida in stato di ebbrezza e uno per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.