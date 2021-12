Furti in abitazione a Firenze, due in un giorno: brutto risveglio per una coppia di anziani

Sono andati a letto lasciando la casa in perfetto ordine ma la mattina, quando si sono svegliati, hanno trovato luci accese e porta spalancata. Questa notte a Firenze, in via Faenza, sono passati i ladri dalla casa di una coppia di anziani. Ladri a quanto pare molto silenziosi, poiché la brutta scoperta è avvenuta solo quando è sorto il sole ed è suonata la sveglia. Sul posto è intervenuta la polizia che ha raccolto la denuncia del proprietario 85enne. I ladri non avrebbero lasciato nessun segno di effrazione e, secondo un primo controllo, avrebbero rubato dei vestiti ma le verifiche proseguono.

Sempre ieri, ma nel pomeriggio, un'altra casa è stata colpita dai ladri in via Carlo Del Prete. A richiedere l'intervento della polizia una giovane inquilina di 22 anni. La ragazza, di origine romena, avrebbe lasciato una finestra aperta dell'appartamento al pian terreno e un ladro l'avrebbe utilizzata per entrare nell'abitazione. In questo caso sono stati rubati gioielli d'oro alla giovane per un valore di qualche centinaia di euro.