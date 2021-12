I camion merci non passeranno più dal centro di Capannoli

Una situazione attenzionata da tempo dall'Amministrazione Comunale quella del transito ai mezzi pesanti sulla Volterrana, di cui quotidianamente i cittadini si lamentavano. La scelta maturata, proposta dal Comune e condivisa negli ultimi mesi con gli altri enti interessati è la risposta alle numerose istanze dei cittadini residenti proprio lungo la Statale che porta a Volterra.

Dopo l'importante intervento di messa in sicurezza del tratto di strada interessato dal cedimento del marciapiede soprastante il fosso pubblico che attraversa il capoluogo e che garantisce la regimazione idraulica di un'ampia area urbana, martedì 21 dicembre riapre regolarmente la viabilità a doppio senso di circolazione sulla Via Volterrana con una importantissima novità: dal centro abitato di Capannoli non potranno più transitare i mezzi pesanti adibiti a trasporto merci con portata superiore a 75 quintali, in nessuno dei due sensi di marcia. Nessuna limitazione per gli autobus, che torneranno a transitare sulla strada principale.

Un cambiamento molto significativo per il paese di Capannoli che spesso ha lamentato criticità legate al transito dei camion diretti verso l'alta Valdera o in transito verso Ponsacco. Dal 21 dicembre si cambia: i mezzi pesanti potranno transitare sulla Strada de "La Fila", l'arteria che corre a margine dell'abitato di Capannoli e che è alternativa al transito all'interno del paese.

Grande soddisfazione da parte della sindaca Arianna Cecchini, che da tempo aveva attenzionato la questione: "È una svolta storica per Capannoli, un cambiamento auspicato da decenni; una notizia che i capannolesi aspettavano da tempo, cambierà la qualità della vita dei residenti sulla strada principale".

Nessuna deroga, avvertono dal Palazzo Comunale, i controlli saranno serrati anche grazie alle telecamere installate ai confini comunali; continueranno anche i controlli sul rispetto della velocità nel centro abitato, grazie agli autobox installati lungo la statale.

È prevista la possibilità di transito esclusivamente per i mezzi autorizzati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comando di Polizia Locale, tel. 0587 621450.

Fonte: Comune di Capannoli