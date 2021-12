Incendio questo pomeriggio in una rimessa nelle campagne di Castellina in Chianti, in via Salivolpi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Poggibonsi.

All'interno dell'area si trovavano un'auto, vario materiale e anche alcune bombole di gpl. Non sono segnalate persone coinvolte.