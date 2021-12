Investito da un treno all'alba, muore un uomo a Livorno

Alle prime ore dell'alba questa mattina, domenica 19 dicembre, un uomo è morto dopo essere stato investito da un treno sulla linea ferroviaria Tirrenica a Livorno. È successo dopo le 5.40 in prossimità del quartiere di Antignano.

Sul posto sono intervenute due ambulanze ma per l'uomo, di cui non sono note le generalità, non c'è stato niente da fare.

Fino a due ore di ritardi, variazioni o cancellazioni per i treni tra Campiglia e Livorno Centrale, per accertamenti delle autorità giudiziarie sull'investimento.