Il JustSpeed-Snipers Tour arriva a Firenze

Inizia da Firenze il Tour 2021-2022 di JustSpeed e Snipers Team che ha l’obiettivo di raccontare agli italiani il mondo dell’ultravelocità. Il nuovo brand telco che offre solo la “fibra al 100%” al fianco della scuderia di Moto 3 in un tour itinerante di 7 tappe che attraverserà l’Italia da nord a sud fino al 6 febbraio.

Il Tour è dedicato a tutti i “JustSpeeders”, le persone che pensano e vivono “veloce”, hanno una vocazione digitale, fanno succedere le cose, badano alla sostanza, non vogliono perdere tempo, sono innovativi e, soprattutto, non cercano scorciatoie. Naturale è quindi la partnership con il team motociclistico italiano Snipers, fondato nel 1964 e squadra del vicecampione del mondo 2020 nel Campionato di Moto 3.

JustSpeed-Snipers Tour, la tappa di Firenze e il concorso a Premi: casco ufficiale in palio

Il Different Store di via F. De Sanctis 34 ospiterà un corner dedicato al Tour JustSpeed, dal 20 al 23 dicembre. Al centro di questo spazio sarà esposta la moto Snipers, a disposizione di tutti gli appassionati per scattare foto ricordo e gif digitali da condividere sui propri social: “Uno scatto veloce per una fibra ultraveloce”.

Particolarmente fortunata è la giornata di mercoledì 22 dicembre. Dalle 15.30 alle 18.00 nello Store sarà protagonista anche Andrea Migno, pilota del Team Snipers, per un’esclusiva sessione di foto e autografi.

Chi desidera avrà inoltre la possibilità di partecipare a un concorso gratuito dedicato che, con estrazione finale, mette in palio premi esclusivi per i veri fan di motorsport ma anche per gli amanti dello shopping:

- Primo premio: Casco ufficiale del Team Snipers di Moto 3

- 5 Gift Card multibrand Idea Shopping del valore di 100€ ciascuna

- 6 saponette autografate dal pilota Andrea Migno

- 10 felpe ufficiali del team Snipers

- 10 Gift Card multibrand Idea Shopping del valore di 20€ ciascuna

Una promozione esclusiva

In più, JustSpeed ha pensato a una promo dedicata all’occasione: chi deciderà di sottoscrivere un contratto in seguito alla partecipazione al concorso o durante le stesse tappe del Tour potrà sfruttare l’esclusiva offerta Speed Power Special Event: 8 mesi di Fibra Ultraveloce fino a 2.5 Gb/s a 19,90€ al mese anziché 29,90€ al mese.

Il servizio JustSpeed è basato esclusivamente su tecnologia FTTH (Fiber To The Home), ovvero la “fibra al 100%” che corre ultraveloce fino a casa dell’utente. È garantita un’ottima copertura sulla città di Firenze e un’ampia diffusione anche nella provincia. Tutto nel segno della velocità proprio come le moto del Team Snipers. Scopri tutte le informazioni dettagliate su JustSpeed.it e sui canali social ufficiali: Instagram, Facebook.