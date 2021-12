Montenegro in visita a Pontedera, si rafforzano amicizia e collaborazione

Dal Montenegro a Pontedera per rafforzare l'amicizia e la collaborazione. Ieri il ministro degli affari esteri del Montenegro Djordje Radulovic, insieme alla Ambasciatrice del Montenegro in Italia Milena Sofranac Ljubojevic, sono stati in visita istituzionale al Consolato del Montenegro per la Toscana a Pontedera.

A riceverli erano presenti il console Alessandro Giannanti, il vicesindaco del Comune di Pontedera Alessandro Puccinelli, il consigliere Regionale Andrea Pieroni e il console dell'Uruguay per la Toscana Silvio Fancellu.

Centrale è la sinergia con la Toscana, in particolare modo attraverso la città di Pontedera. In tal senso, questa visita fa seguito a quella recentemente avvenuta a Pontedera da parte di una importante delegazione ricevuta poi in Regione Toscana. Oggi il Montenegro si pone come prima nazione che vuole aderire all'Unione Europea e si rivolge all'Italia come partner ideale per implementare gli scambi con tutti i Balcani.