Perseguita e minaccia la ex compagna, arrestato due volte in cinque giorni a Firenze

In appena cinque giorni è stato arrestato due volte per atti persecutori nei confronti della ex compagna. È successo a Firenze quando ieri sera, sabato 18 dicembre, i carabinieri hanno nuovamente arrestato un 30enne, di origine albanese, gravato da vari precedenti di polizia.

Il 30enne è stato rintracciato vicino ad un bar in zona Rifredi dove lavora la donna, sua connazionale, nello stesso luogo dove era stato arrestato pochi giorni prima, il 14 dicembre.

Dopo il primo arresto, l'udienza di convalida e la scarcerazione, l'uomo venerdì era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona offesa. Inoltre a suo carico al tribunale di Firenze è stata emessa un'ordinanza di aggravamento di misura cautelare, per ulteriori condotte persecutorie nei confronti della donna tra cui anche minacce di morte. Arrestato nuovamente ieri, adesso il 30enne si trova nel carcere Sollicciano di Firenze.