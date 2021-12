Innovazione Toscana 2021, il progetto LiCoRD vince la sezione brevetti

l progetto LiCoRD, Linear Controlled Rocking Device, ha vinto la sezione brevetti del Premio Innovazione Toscana 2021, la cerimonia di premiazione si è tenuta questo pomeriggio nell’auditorium del Consiglio Regionale della Toscana a Firenze.La manifestazione quest’anno si è presentata al pubblico con lo slogan: “Dietro ogni impresa di successo c'è un progetto per il futuro”, ed il futuro è assolutamente centrale nel brevetto LiCoRD: un dispositivo antisismico che vuole salvaguardare gli edifici storici e proteggerli in caso di terremoto così da dare loro un futuro. L’idea LiCoRD nasce nel 2017 come potenziale dispositivo made in Livith SpA, azienda con sede a Montespertoli che si occupa di ingegneria della sicurezza, ma una volta che le potenzialità del progetto hanno iniziato a prendere forma, grazie anche al supporto dell’Università di Pisa, LiCoRD si è trasformato in una vera e propria realtà aziendale.

Nel 2018 sono stati realizzati i primi studi di fattibilità preliminari per trasformare la ricerca pura in ricerca applicata, nel 2019 è stato sviluppato un primo prototipo, nel 2020 è stato costituito il primo Comitato Tecnico Scientifico a supporto della definizione di una procedura progettuale per l'intervento con LiCoRD secondo le norme vigenti. “Una tappa fondamentale nello sviluppo del progetto è stata certamente la definizione dell’equazione del moto alla base dello studio e della sperimentazione che ci ha portato alla realizzazione del dispositivo-come spiega l’ing. Fabio Solarino -Licord unisce il tradizionale uso delle catene antisismiche con l’innovativo uso dei dissipatori. Un meccanismo che non impatta l’estetica dell’edificio e può essere installato all’estremità di catene nuove o esistenti di strutture in muratura. Il tutto può essere monitorato attraverso un sistema di controllo digitale”.

Il Premio Innovazione Toscana 2021 sancisce e gratifica tutto il lavoro fatto dal team LiCoRD come spiega Giacomo Di Furia, CEO dell’azienda: “Si tratta di un riconoscimento importante che ci incentiva a guardare avanti. Ringrazio tutto il gruppo di lavoro che sin dai primi passi ha creduto nel progetto e ringrazio anche Zhero Consulting che ci ha fatto conoscere il bando e ci ha fornito un supporto fondamentale nella presentazione della domanda. In LiCoRD crediamo fermamente che il nostro dispositivo possa essere uno strumento indispensabile per custodire il nostro immenso patrimonio artistico; penso alle immense bellezze della nostra Italia, ma non solo, e purtroppo penso anche ai patrimoni danneggiati da terremoti ed ora irrimediabilmente persi, la nostra storia deve essere protetta, da lì viene il nostro futuro”Il Premio Innovazione Toscana nasce nel 2017 grazie al Consiglio Regionale della Toscana e Confindustria Toscana per sostenere e valorizzare la ricerca e l’innovazione tecnologica e digitale delle imprese toscane e promuovere l’iniziativa giovanile e il potenziale innovativo del territorio. A giudicare i progetti una commissione di esperti designata ad hoc e quest’anno presieduta dalla professoressa Chiara Cappelli, Prorettrice al Trasferimento Tecnologico della Scuola Normale Superiore di Pisa

Fonte: Ufficio Stampa