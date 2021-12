Alla guida da ubriachi, 5 denunce a Firenze

Cinque persone sono state denunciate a Firenze per guida in stato di ebbrezza. Dei numerosi conducenti controllati in Oltrarno ben 5 sono risultati con un tasso alcolico al di sopra del valore di 0,8 gr/l, configurandosi pertanto anche l’ipotesi penale della norma e la contestuale denuncia in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica; uno solo, trovato con un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 gr/l, è stato segnalato amministrativamente. Per tutti è scattato il ritiro immediato dei documenti di guida, che saranno trasmessi alla competente Prefettura di Firenze per le determinazioni relative ai conseguenti provvedimenti di sospensione che, si ricorda, saranno raddoppiati in quanto accertati in orario notturno. Tutti i veicoli, ad eccezione di uno che è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca, sono stati affidati a persone idonee alla guida, scongiurando in tal modo il concreto rischio di incidenti stradali.