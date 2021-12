Andrea Bocelli alla Casa Bianca per la festa prenatalizia

Andrea Bocelli e la sua famiglia sono invitati dal Presidente degli Stati Uniti d'America alla festa prenatalizia “Spirit of the Season". E' lo stesso tenore originario di Lajatico, nel Pisano, a raccontarlo su Facebook.

"Come artista, padre, amico intimo degli Stati Uniti, sono felice e grato di aver ricevuto un invito che onora me stesso, la mia famiglia e soprattutto la mia amata Italia. Grazie a President Joe Biden and First Lady Dr. Jill Biden per averci invitato all'edizione 2021 di Spirito della stagione" ha postato sul social.

"Un altro mio sogno - continua - è diventato realtà in questa grande avventura terrena iniziata in un piccolo paese della campagna toscana. Al fianco dei miei straordinari colleghi e figli Matteo e Virginia, auguro a tutto il mondo un sereno Natale e un futuro radioso pieno di amore e speranza.

Partecipare ad un così vasto omaggio alla bellezza al The White House , un luogo così ricco di significato, mi riempie, ricordandomi che l'arte è sempre un dono del cielo per elevare lo spirito. I miracoli vengono dall'alto, ma le opere buone e le scelte virtuose nascono dagli sforzi dell'umanità. Aiutandoci a immaginare il tipo di mondo ideale in cui tutti vorremmo vivere, l'arte può essere un consigliere prezioso e una grande fonte di sostegno. Dobbiamo fare tutti la nostra parte - conclude - per rendere quel mondo una realtà".