Babbi Natale in divisa: carabinieri e polizia portano doni ai bimbi dell'Aou Senese

Un appuntamento all’insegna di gioia e allegria che si rinnova di anno in anno. È la tradizionale visita in ospedale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato in occasione del Natale: anche nel 2021 le forze dell’ordine si sono recate nel Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, accompagnati dal questore, Pietro Milone, e dal comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, colonnello Nicola Ferrucci.

Carabinieri e Polizia hanno consegnato ai coordinatori infermieristici i doni e tante sorprese per i piccoli pazienti dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. A causa delle restrizioni anti Covid-19 non si è tenuta la tradizionale festa ma una semplice consegna dei doni, senza la presenza dei bambini, segno di massima attenzione alla salute di tutti e costante vicinanza ai piccoli pazienti.

A fare gli onori di casa il direttore amministrativo dell’Aou Senese, Maria Silvia Mancini, insieme al direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini, il professor Mario Messina. Oltre ai dirigenti sanitari e ai professionisti del dipartimento, erano presenti il professor Salvatore Grosso, direttore UOC Pediatria, la dottoressa Barbara Tomasini, direttore UOC Terapia Intensiva Neonatale, e il professor Filiberto Maria Severi, direttore UOC Diagnosi prenatale e Ostetricia.



Fonte: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese - Ufficio Stampa