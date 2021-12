Canottaggio, Iris e finanzieri per la solidarietà: acquistata imbarcazione accessibile

L’ Associazione I.R.I.S. Firenze Onlus “Insieme Riscopriamo il Sorriso”, da anni sostiene progetti sportivi per atleti con varie disabilità, l’inclusione sociale, la promozione della Cultura sportiva e della legalità.

In occasione delle festività natalizie l’Associazione I.R.I.S. - grazie alla generosità dei militari della Guardia di Finanza del Comando Regionale Toscana - il 21 dicembre alle ore 15:30, presso la Società Canottieri Firenze in Lungarno M.L. De Medici n. 8 effettuerà il varo di un’imbarcazione per fare pratica canottaggio ad atleti con disabilità intellettiva e fisica del Gruppo Sportivo dell’Unità Spinale di Firenze.

Con l’imbarcazione regolamentare di tipo olimpico, a cui sarà dato il nome di IRIS, come l’omonima Associazione di volontariato che sostiene il progetto, i volontari daranno il via alla fase operativa che è quello di dar una spinta in più verso l’inclusione dei diversamente abili attraverso l’attività di pararowing, lungo il tratto del fiume Arno tra ponte alle Grazie e lungarno Soderini, per consentire loro di praticare attività sportiva e migliorare la propria qualità di vita.

Iris è anche il motto dell’Associazione: “Insieme Ritroviamo Il Sorriso”, la cui finalità è vogare tra due atleti “diversamente abili e abili”, riscoprendo il sorriso e attuando la carta etica dello sport della Regione Toscana: “Tutti hanno diritto di fare sport”.

L’acquisto dell’imbarcazione è stato reso possibile grazie al gioco di squadra delle Fiamme Gialle Toscane. I finanzieri, infatti, si sono prodigati per portare a termine il progetto affinché i ragazzi con varie disabilità possono allenarsi su una barca olimpionica. Progetto che di fatto sostengono da oltre dieci anni, con varie iniziative per il programma pararowing insito presso la Società Canottieri Firenze. Basta ricordare che dal 2011 ad oggi hanno donato due remoergometri i c.d. “vogatori a secco” con i quali gli atleti con il disturbo dello spettro autistico si allenano durante i mesi invernali e due imbarcazioni.

Allora un grande plauso alla Guardia di Finanza anche se la nostra speranza è ora quella di allargare la platea dei partner e degli sponsor e di promuovere il progetto anche al di fuori dei confini regionali e, considerata che la nuova imbarcazione è regolamentare di tipo olimpico, vedere il nostro team gareggiare a una manifestazione internazionale di canottaggio.

Un’iniziativa importante che coniuga sport e sociale. Occorre, sempre più, dare soluzioni creative e di gruppo. Questo bel progetto ha messo insieme una società storica come la Canottieri Firenze e persone che hanno più difficoltà a fare sport.

La barca che sarà varata è un’imbarcazione semplice per far vogare anche atleti principianti, facile da armare e mettere in acqua ma soprattutto sicura e stabile.

Alla cerimonia prenderà parte il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Generale di Divisione Bruno Bartoloni nonché Matteo Stefanini, tre volte olimpionico di canottaggio e che adesso rappresenta una parte delle Fiamme Gialle in Toscana.

Fonte: Ufficio Stampa