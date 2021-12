Distilleria Deta, donato videoproiettore alla scuola Don Milani

Distilleria Deta celebra il Natale donando un videoproiettore professionale all’Istituto comprensivo Don Milani del Comune di Barberino Tavarnelle, che sarà installato nell’aula magna della scuola media. L’Istituto comprende quattro scuole dell’infanzia a Barberino, Vico, Sambuca e Marcialla; tre primarie a Tavarnelle, Barberino e San Donato e una secondaria di primo grado.

“Quest’anno – affermano da Distilleria Deta – vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla comunità sostenendo la scuola più numerosa del Comune di Barberino Tavarnelle che è anche la nostra ‘casa’. Si tratta di una donazione pensata per arricchire la dotazione multimediale dell’Istituto. Abbiamo colto l’occasione per visitare l’Istituto ed è stata una bellissima esperienza che ci auguriamo in futuro possa portare anche a ulteriori opportunità di sostegno. Le porte della nostra azienda sono sempre aperte a tutte le classi scolastiche che vorranno conoscere e vedere da vicino questa importante realtà del territorio”.

Fonte: Ufficio Stampa