Fermato per un controllo, doveva scontare una pena in carcere: arrestato a Pisa

Fermato per un controllo è risultato avere a suo carico un ordine di carcerazione di un anno e 2 mesi. È successo sabato mattina alla stazione di Pisa dove gli agenti della polfer, durante l'attività di vigilanza, hanno fermato un 41enne di origine rumena.

Dopo gli accertamenti è emerso come l'uomo dovesse scontare la pena, risultato di più condanne per possesso ingiustificato di grimaldelli o arnesi atti all'effrazione e per aver violato due volte la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. L'uomo, arrestato, è stato condotto presso il carcere di Pisa.