Fondazione Biotecnopolo di Siena, il sì del Senato

“E’ con grande soddisfazione che apprendiamo dell’approvazione, da parte della Commissione Bilancio del Senato, dell’emendamento che istituisce la Fondazione Biotecnopolo con sede a Siena, che vede anche la Regione Toscana tra i soci fondatori. Un sentito ringraziamento al deputato Enrico Letta per aver assunto l’iniziativa e per aver lavorato con determinazione a questo importante risultato”.

A dirlo il presidente della Regione Eugenio Giani nell’apprendere che questa mattina la Commissione bilancio del Senato ha approvato l’emendamento, che costituisce il Biotecnopolo di Siena con un finanziamento di 37 milioni per i primi tre anni (9 il primo, 12 il secondo e 16 il terzo). In seguito la Fondazione sarà finanziata per 16 milioni l'anno dal Governo a partire dal terzo. Sono soci fondatori il ministero dell’Economia e delle Finanze, il ministero della Salute, il ministero dell’Università e della Ricerca, l’Università di Siena, il Cnr, la Fondazione Toscana Life Sciences, la Regione Toscana e gli enti locali della provincia di Siena.

“Il Biotecnopolo darà un contributo importantissimo per le funzioni che svolgerà, inserendosi in un percorso che ha maturato risultati significativi all’interno di un territorio già punto di riferimento per le biotecnologie, la farmaceutica e, più in generale, per le scienze della vita grazie alla presenza di realtà aziendali di grandissimo profilo, di centri di ricerca di livello internazionale, e di giovani start-up dinamiche e in crescita”, conclude il presidente.

“Rivolgo un sincero ringraziamento all’onorevole Enrico Letta per quanto fatto, a testimonianza di come attraverso l’impegno, la coerenza e la capacità di visione si ottengano risultati decisivi per la collettività. Un grazie va anche a tutti i componenti della Commissione bilancio del Senato che hanno scelto di sostenere l’emendamento, che rappresenta un passo avanti fondamentale per il futuro e la crescita del polo senese delle scienze della vita - sottolinea l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini -. Si valorizza così un percorso che in questi anni si è consolidato sempre di più, grazie soprattutto alla presenza e alle attività della Fondazione Toscana Life Sciences, che la Regione Toscana da sempre supporta con il massimo impegno. Con questo ulteriore slancio verso il futuro ci auguriamo di poter cogliere anche altre opportunità, tra cui quelle inserite nel Pnrr, a partire dalla centralità dell’area senese nella costruzione dell’hub pandemico nazionale - aggiunge -. Auspichiamo ora che si proceda all’approvazione definitiva nei prossimi giorni e a una rapida attuazione del progetto, di primaria importanza e di valenza nazionale”.

Fonte: Regione Toscana